حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لمخالفي نظام الزراعة ولائحته التنفيذية فيما يخص نشاط تربية النحل.

وأوضحت الوزارة أنها تمنح تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل “تصريح نحال” وتتولى الإشراف على هذه المهنة وتنظيمها حيث يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة تربية النحل.

ولفتت إلى أنه يُشترط على جميع النحالين تسجيل بياناتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية “نما” والتقدم بطلب تصريح مزاولة المهنة من خلال البوابة.

وعند التقدم على طلب “تصريح نحال” فقط، ولمن لديه منحل قائم لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية ويكتفى باجتياز المتقدم لتقييم مستوى المعرفة والمهارة في تربية النحل.

ويشترط إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية تكون الجهات المعتمدة في التدريب من خارج الوزارة.

