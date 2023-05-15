طالب مجلس الشورى وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالحد من تكرار حوادث الجمال وسقوط المركبات.

وقالت عضو الشورى، سامية بخاري إن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال مازالت تتكرر، مشيرة إلى أن خسارة الأرواح لم تعد مقبولة، مطالبةً الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.

وشدد المجلس على أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذات الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول، داعيا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات بدون طيار في الخدمات اللوجستية لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الاطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال.

كما طالب المجلس بسرعة إنجاز مشروع الجسر البري وتنفيذ طريق الجبيل القصيم لأهميته الإستراتيجية، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات، وعمليات الصيانة؛ لضمان جودة مشروعات الطرق وتنفيذ موازين إلكترونية ذكية قادرة على قياس وزن الشاحنة أثناء حركتها.