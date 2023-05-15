أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية للجنسين للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ.

وبينت أن الوظائف المطلوبة تتمثل في باحث شرعي مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، وكذلك قانون مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، علاوة على الأنظمة مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة –ماجستير – دكتوراه، بالإضافة إلى ترجمة جميع التخصصات.

وأفادت أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 26/10/1444هـ وينتهي يوم السبت الموافق 30/10/1444هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

3. الاستعداد للعمل في أي وقت.

4. ألا يكون على رأس عمل آخر.

5. أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

6. اجتياز المقابلة الشخصية.

ولفتت النظر إلى أن التقديم يتم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:( من هنــــــــــــــــا ) ، وسيتم إرسال رسالة نصية لمن يتم قبوله مبدئياً.