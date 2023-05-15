قال الإعلامي حسن عبدالقادر ، إن تصريح لاعب الأهلي المعار لنادي العربي القطري، عمر السومة، بخصوص النادي الأهلي يعد كلام واقعي.

وأضاف أنه يتفق مع ما ألمح إليه “السومة” بأن بيئة الأهلي غير جيدة ولو كانت جيدة لما تعرض لهزائم وهبط للدرجة الأولى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية.

وأكد أن البيئة الفنية والإدارية والتعاقدات وغيرها كانت جميعها بيئة غير جيدة في النادي الأهلي، فضلا عن أن العمل الإداري والفني كان يتخذ القرارات بشأنهما شخصين أو 3 أشخاص في غرف مغلقة منهم رئيس النادي.

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