تقدّمت مجموعة فايس ميديا Vice Media Group رسميًا بطلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، وذلك قبل البيع المخطط لشركة الوسائط الرقمية إلى مجموعة من دائنيها بقيادة Fortress Investment Group وSoros Fund Management، ما يمثل انهيارًا دراماتيكيًا لشركة قدرها المستثمرون بنحو 5.7 مليار دولار قبل 6 سنوات فقط.

وأدرجت فايس أصولها ومطلوبات قيمتها تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار، في حين كانت مجموعة Fortress أكبر مُقرض لفايس، بإجمالي مطالبات يقارب 475 مليون دولار، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

ويتطلع تحالف المقرضين إلى الاستحواذ على فايس ميديا قد قدّم عرضًا ائتمانيًا قيمته 225 مليون دولار للاستحواذ على غالبية أصول فايس، إلى جانب تحمّل “التزامات كبيرة”، ووافق المقرضون على تقديم قرض إضافي قيمته 20 مليون دولار لفايس كي تظل الشركة قائمة خلال عملية البيع.

من المتوقع أن تتم عملية البيع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، ما لم تحصل فايس على عرض أفضل.