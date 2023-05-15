كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام عن تطور جديد يتعلق بقضية الفنان أحمد بدير ضدها.

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وشاركت مي متابعيها فيديو يضم جزء من لقاء الفنان أحمد بدير ببرنامج حبر سري، ظهر خلاله مشيرا إلى أنه سامحها، ولكنه طالبها بألا تستمر في تعليقاتها، وهو ما نفته في تعليقها على الفيديو، مشيرة إلى أنه يقول ما لا يفعل، وعاد لرفع قضية جديدة عليها.

وقالت مي “تفضلوا هذي تصرفات أحمد بدير اللي طلع برمضان ببرنامج حبر سري وقال أنا مسامحها، وأنا حاخد تعويض، اليوم رافع علي قضية ثانية، اليوم يطالب بتعويض وهذه صحيفة الدعوى، مو عيب عليك وانت رجل كبير وجد تطلع بالبرنامج وتقول أنا الموضوع خلص، هذا نسميه إيه لف ودوران ولا خداع

وأضافت “حبيبي برحمة أمي أنا عارفة إن الموال هذا كله عايز فلوس، عايز اطلع بأي مصلحة، لا حكاية شعر ولا من غير شعر، عموما نتقابل بالمحكمة وانت أصلا المحكمة الجزائية، الحكم عدم جواز دعوى مدنية، بس عيب اطلع إعلاميا تقول كلام وأنت تعمل عكسه ، مش عشاني عشان حفيدك ياسين لما يشوف جده يقول كلام إعلاميا وأهو يعمل عكسه، وبينا المحاكم وأنا برمضان لما بدأنا مبدأ التسامح، لما قلت انك سامحك، أنا قلت لك وأنا مسامحتك، لكن الحين قسما بالله ثلاث لا اني مسامحتك ولا محللتك لا حي ولا ميت”.