دخل النادي الأهلي ، دائرة المنافسة على ضم النيجيري أوديون إيجالو محترف الهلال وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقترب إيجالو من مغادرة صفوف الهلال السعودي نهاية الموسم الحالي، حيث تتجه الإدارة لعدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى اهتمام ناديي العين والنصر الإماراتي بالتعاقد مع أوديون إيجالو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية بأن إيجالو مهاجم الهلال أصبح ضمن حسابات إدارة أهلي جدة للتعاقد معه هذا الصيف، من أجل تدعيم خط هجوم الراقي بعد الصعود للمشاركة مجدداً في دوري المحترفين بالموسم المقبل.