من ملكة جمال إلى نائبة في البرلمان التركي

تمكنت ملكة الجمال التركية السابقة سيدا ساريباش، من الفوز بمقعد نيابي بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا أمس الأحد، بعد فوز قائمة حزب العدالة والتنمية بولاية إيدين بـ3 مقاعد نيابية.

وتم ترشيح الصحفية سيدا ساريباش للبرلمان التركي، كمرشحة عن حزب العدالة والتنمية ، بحسب صحيفة “hurriyet” التركية.

ولدت سيدا ساريباش في 8 يناير 1984 في اسطنبول، وأكملت تعليمها الابتدائي والثانوي في اسطنبول، وتخرجت من جامعة غازي، قسم إدارة الأعمال

ونالت ساريباش شهادة أخرى من جامعة الأناضول، قسم اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية، وعلى شهادة من قسم العدل في نفس الجامعة، وأكملت درجة الماجستير في علم الاجتماع والعلوم السياسية من جامعة عدنان مندريس، كما درس الإدارة وإدارة الأعمال في جامعة “Boğaziçi”.

حصلت على لقب “ملكة جمال فيت تركيا” في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006.