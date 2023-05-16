انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لطفل لم يتجاوز من العمر 11 عاما، وهو يلوح بسكين فيما عناصر الشرطة في اسكتلندا تحاصره، وهي خائفة منه تطالبه برمي السكين، حتى إن أحدهم عرضه لصعقة كهربائية.

ويبدو من اللقطات أن الطفل يحمل أيضًا هاتفًا ويصور الحادث بينما يقول: “أنا الآن في بث مباشر على TikTok” ، وسمع صوت رجال الشرطة يطلبون منه “إرم السكين بعيدًا”، و”ضع السكين جانبًا”.

ثم اقترب منه أحد الضباط وهو يحمل صاعقا كهربائيا قبل أن يصيبه بالصدمة، فراح الفتى “يصرخ من الألم”، بحسب أحد الشهود في المكان.

كما سمع الطفل مرارًا وتكرارًا وهو يشتم الشرطة ويتلوى على العشب في الحديقة العامة من شدة الألم.

ويرجح أن يكون هذا الطفل هو أصغر شخص تم صعقه في اسكتلندا.