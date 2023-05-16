أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن موسم الأمطار مستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

ووصف المسند هذا الموسم بأنه “موسم استثنائي”، على مستوى الأرقام التي تم تسجيلها، وعلى مستوى جريان الأودية والربيع الذي انتشر في معظم المناطق.

وعن التغير المناخي، قال المسند: “التغير المناخي أمر ملموس ومن الصعوبة الحكم بتأثيره على كميات الأمطار بغض النظر عن أسباب هذا التغير”.

#نشرة_الرابعة | نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: موسم الأمطار مستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.. @ALMISNID pic.twitter.com/bzcQ67Eg6Z — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 15, 2023