اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقاعد الأندية السعودية في مسابقاته الآسيوية بعد تطويرها للموسم الرياضي 2024 – 2025 بواقع 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة ومقعد مباشر في البطولة الآسيوية الأخرى للأندية ذات التصنيف الثاني.

وحصلت الأندية السعودية على أعلى عدد مقاعد محدد من الاتحاد الآسيوي متساوية مع اليابان من الشرق والحاصلة على نفس العدد من المقاعد.

ويبلغ عدد المقاعد المباشرة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لموسم 2024 – 2025 نحو 10 مقاعد مباشرة لمنطقة غرب آسيا بينها 3 مقاعد للمملكة.

يذكر أن المملكة قد حصلت في وقت سابق على الحد الأعلى للمقاعد في دوري أبطال أسيا للموسم المقبل 233-2024 بـ 3 مقاعد مباشرة ومقعد للملحق.