قدمت هديل زيدات، أخصائية نفسية وأسرية، نصائح للمرأة في حال اكتشفت خلال فترة الخطوبة غيرة أخت الخطيب عليه.

وأضافت أن المرأة عليها أن تتكيف مع هذه الغيرة وإذا لم تستطع فعليها أن تترك خطيبها، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصحت المرأة بأن تحرص على التجاهل وعدم الاهتمام بشأن استفزازت وتصرفات أخت الزوج الغيورة، مضيفة أن نوع الغيرة يختلف من حالة لأخرى، ودور الزوج هو المهم في تحقيق التوازن بين أخته وأمه وزوجته

وأكدت أن الحدود مهمة جدا من بداية العلاقة الزوجية، وأن الموازنة في العلاقات مطلوبة لتفادي التدخل في الشؤون الداخلية للزوجين.