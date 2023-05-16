تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وتيك توك فيديو يظهر آخر ظهور للفنان الراحل فهد الحيان.

وظهر الحيان عبر برنامج “التيك توك” يوجه تهنئة للجمهور بعيد الفطر المبارك، وظهر أيضا في شهر رمضان ضمن برنامج “نخوة”، حيث شهدت الحلقة المذاعة على “قناة السعودية”، ردود فعل مجموعة من الشباب بعدما وقعت مشادة بين صاحب سيارة وموظف صف سيارات بسبب تأخره نصف ساعة لجلب السيارة.

وتوفي الحيان اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 52 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، واشتهر بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية؛ فدوره في مسلسل «طاش ما طاش» كان من أبرز الأعمال التي قدمها.