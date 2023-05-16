كشف الاعلامى العراقى نزار الفارس عن برومو حلقة برنامجه والذى يستضيف فيه الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب والتى ةطلقت فيه عديد من القذائف.

وقالت ياسمين الخطيب عن أنها يمكن أن تتزوج عشرة رجال فى وقت واحد فى حالة أن يسمح الشرع بذلك.

وأضافت أنها ” تعرضت إلى اكتئاب شديد نتيجة مروري بأزمة نفسية وكنت انتحر وهنا تدخل نزار قائلا ولكن الانتحار يدخلك النار لترد ياسمين مستنكرة ذلك قائلة ومن قال أن المنتحر يدخل النار ولا يدخل الجنة.

وأشارت ياسمين الخطيب إلى تعرضها للضرب المسرح من قبل ازواجها وقالت إنها لا تسمع لنصائح رضوى الشربينى وياسمين عز ولو أجبرت على ذلك هتقطع ودنها حتى لا تستمع لهما.