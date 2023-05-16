يستعد الهلال والاتحاد، لكلاسيكو الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، من أجل حصد اللقب، خلال المباراة المرتقبة بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويرغب الاتحاديون في حصد لقب الدوري، للمرة الأولى خلال 14 عامًا، إذ يتصدر فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو جدول المسابقة بفارق خمس نقاط عن النصر أقرب مطارديه، قبل أربع مباريات من النهاية.

ويحتل الهلال المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن الاتحاد، وله مباراة مؤجلة. في حين يتمنى النصر خسارة الاتحاد مع انتظار الهدايا في المباريات المتبقية، بشرط تفوقه في أربع مباريات متتالية، ابتداءً من مواجهة الطائي اليوم.