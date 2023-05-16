حذر الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من إحضار الزهور والنباتات الحية للمستشفى، مبينا: قد يتسبب في قتل مريض بالألتهابات الفطرية المقاومة للعلاج، وخصوصاً المرضى الذين تقل لديهم المناعة كمرضى زراعة النخاع والأعضاء ومن يتلقون مثبطات المناعة وغيرهم.

وتابع فهد الخضيري: لذلك هناك كثير من المستشفيات حول العالم تمنع دخول النباتات الحية والزهور. وحسب استفتاء، وأمنيات الكثير من المرضى تمنوا بأن تتحول هدية المريض الى نقد ليستفيد منها المريض،(حسب وضعه المادي)اوما يناسبه،كتاباًللمثقف؟أو أي شيء يناسب المريض؟بدلاً من الورد الذي قد ينقل عدوى؟وبدل الحلوى التي قد تسبب مرض السكر).