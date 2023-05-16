غالباً ما نعاني من الجفاف حيث يخرج الماء الزائد من بشرتنا من خلال العرق خلال فصل الصيف. إلى جانب ذلك، فإن بعض العوامل الأخرى مثل الجلوس في بيئة مكيفة الهواء لفترة طويلة، والاستحمام بالماء الساخن، وعدم شرب كمية كافية من الماء.

هناك 5 حلول بسيطة للتخلص من الجلد الجاف خلال فصل الصيف.

جل الصبار

الصبار يحتوي على الكثير من الماء (حوالي 98.5٪) مما يساعد على تقليل جفاف بشرتك ويحافظ على رطوبة بشرتك أيضاً. لذلك، يمكنك بالتأكيد استخدام هلام الصبار على بشرتك بشكل منتظم. علاوة على ذلك، يمكن أن تمنحك المستحضرات التي تحتوي على الألوفيرا نتيجة فعالة لبشرة جسمك

زيت مرطب

يمكن أن تساعدك زيوت الترطيب مثل الجوجوبا والزيتون واللوز وكبسولة فيتامين هـ على تقليل تقشر بشرتك. اختاري زيتاً مرطباً ثم اخلطيه بالماء الفاتر. ثم ضعي المزيج على بشرتك باستخدام كرة قطنية. سيؤدي ذلك إلى إزالة جفاف بشرتك ويجعل بشرتك تبدو ناعمة

جل النفطي

يعد الفازلين أحد الحلول الأكثر شيوعاً للتخلص من جفاف بشرتك. يمكنك دائماً حمل الفازلين معك وتطبيقه كلما جفت بشرتك. إنه يعمل بشكل مثالي لقفل رطوبة بشرتك والحفاظ على بشرتك ناعمة.

مقشر الترطيب

نحن دائماً قلقون بشأن الخلايا الميتة وتأثيرها السلبي على بشرتنا. تجعل الخلايا الميتة من الصعب امتصاص المرطبات ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى بشكل صحيح في بشرتك. نتيجة لذلك، تصبح بشرتك أكثر جفافاً. من أجل التخلص من الخلايا الميتة، يجب أن تستخدمي مقشراً مرطباً.

الغلسيرين

هو أحد مكونات الجمال الشائعة التي يمتلكها معظمنا في منازلنا. يمكن أن يكون حلاً ممتازاً للتخلص من بشرتك الجافة. يزيل الخلايا الميتة من بشرتك عن طريق تكسير بروتينات الخلايا الميتة.