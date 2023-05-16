كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب جراحة الصدر، مستشار الصحة العقلية، محلل أول الأعمال، مساعد محلل أعمال، فني طب الطوارئ/ مسعف، صيدلاني، طبيب جراحة، طبيب عام، طبيب جراحة أعصاب عام، أخصائي أعمال/ التخطيط، أخصائي أول العلاج الإشعاعي، طبيب الأشعة، أخصائي تخدير.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 15 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع أرامكو الطبي