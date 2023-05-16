أكد الإعلامي الرياضي عمر الكاملي، أن الهلال في السنوات الأخيرة كعبه عالي على الاتحاد وهو الفريق الأصعب أيضًا على الاتحاد .

وقال الكاملي خلال لقائه على برنامج الديوانية:” مباراة الاتحاد اليوم تعتبر مصيرية خاصة المباراة التي تليها لأنه إذا فاز فتعتبر تتويج للاتحاد .”

وأفاد بأن فوز الاتحاد في مباراة اليوم سيؤدي لسبع بطولات منها كأس العالم والسوبر”، مؤكدًا أنها مباراة مهمة جدًا وتعتبر مفترق طرق .