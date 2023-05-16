يحتاج مستخدمو “واتساب” إلى تغيير أحد الإعدادات لتجنب خطأ مقلق تم اكتشافه مؤخرا؛ حيث إذا كنت تستخدم التطبيق على جهاز “أندرويد”، فقد ترغب في تغيير إعداد واحد بسيط للغاية.

واكتُشف مؤخرا أن خدمة الدردشة هذه التي تحظى بشعبية كبيرة قد تعاني من خطأ مقلق قد يسمح لأحدهم بالوصول إلى الميكروفون على أجهزة معينة دون علم المستخدم. وما زاد الطين بلة، أن هذا الخلل يعمل حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحا أو يتم استخدامه بنشاط.

ونشر مهندس “تويتر”، فؤاد دابيري، صورة لما وجده، والتي تكشف أن تطبيق “واتساب” الخاص به كان نشطا بينما كان نائما ولا يستخدم هاتفه الذكي، حيث قال: “كان “واتساب” يستخدم الميكروفون في الخلفية، بينما كنت نائما ومنذ أن استيقظت في الساعة 6 صباحا (وهذا مجرد جزء من الجدول الزمني!) ما الذي يحدث؟”.

وأوضح أنه استجاب “واتساب” بسرعة للرسالة من خلال النظام الأساسي المملوك لشركة Meta قائلا: “على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كنا على اتصال بمهندس “تويتر” الذي نشر مشكلة في هاتف Pixel و”واتساب”. نعتقد أن هذا خطأ في نظام التشغيل “أندرويد” يؤدي إلى سوء سمات المعلومات في لوحة بيانات الخصوصية الخاصة بهم وقد طلبنا من غوغل التحقيق ومعالجته”.

ويمكن إيقاف تشغيل الوصول إلى الميكروفون داخل “واتساب”: افتح تطبيق “الإعدادات” على هاتفك، مرر لأسفل وانقر على “الخصوصية”، افتح “مدير الأذونات”، مرر لأسفل إلى “ميكروفون” وانقر عليه، ثم ابحث عن “واتساب”.

يجب أن تشاهد شاشة جديدة تقول “الوصول إلى الميكروفون لهذا التطبيق” مع ثلاثة خيارات: “السماح فقط أثناء استخدام التطبيق” و”اسأل في كل مرة” و”عدم السماح”، حدد “اسأل في كل مرة” أو “عدم السماح”، ولكن ضع في اعتبارك أن النقر فوق “عدم السماح” سيمنعك من إرسال ملاحظات صوتية وإجراء مكالمات.