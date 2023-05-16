أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة الوظائف الشاغرة:
1- مهندس معماري أول.
(Senior Architect, Naval)
2- منسق الشحن والاستلام.
(Shipping & Receiving Coordinator)
3- عامل.
(Floorman)
4- أخصائي الرواتب.
(Payroll Specialist)
5- أخصائي استقطاب المواهب.
(Talent Acquistion)
6- مشغل.
(Radio Operator)
7- مهندس عمليات (ALP).
(Operation Engineer (ALP))
8- مهندس أول E&I.
(Engineer I, E&I)
9- أخصائي المحاماة.
(Attorney Specialist)
10- أخصائي الأصول الثابتة.
(Fixed Asset Specialist)
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية أرامكو روان.
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