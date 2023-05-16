أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة الوظائف الشاغرة:

1- مهندس معماري أول.
‏(Senior Architect, Naval)
2- منسق الشحن والاستلام.
‏(Shipping & Receiving Coordinator)
3- عامل.
‏(Floorman)

4- أخصائي الرواتب.
‏(Payroll Specialist)
5- أخصائي استقطاب المواهب.
‏(Talent Acquistion)
6- مشغل.
‏(Radio Operator)

7- مهندس عمليات (ALP).
‏(Operation Engineer (ALP))
8- مهندس أول E&I.
‏(Engineer I, E&I)

9- أخصائي المحاماة.
‏(Attorney Specialist)
10- أخصائي الأصول الثابتة.
‏(Fixed Asset Specialist)

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية أرامكو روان.