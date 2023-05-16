أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في مختلف المجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة الوظائف الشاغرة:

1- مهندس معماري أول.

‏(Senior Architect, Naval)

2- منسق الشحن والاستلام.

‏(Shipping & Receiving Coordinator)

3- عامل.

‏(Floorman)

4- أخصائي الرواتب.

‏(Payroll Specialist)

5- أخصائي استقطاب المواهب.

‏(Talent Acquistion)

6- مشغل.

‏(Radio Operator)

7- مهندس عمليات (ALP).

‏(Operation Engineer (ALP))

8- مهندس أول E&I.

‏(Engineer I, E&I)

9- أخصائي المحاماة.

‏(Attorney Specialist)

10- أخصائي الأصول الثابتة.

‏(Fixed Asset Specialist)

وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية أرامكو روان.