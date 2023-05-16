فارق الطفل اللبناني محمد اسطنبولي الحياة إثر توقف قلبه بطريقة مأساوية بعد مشاهدته مجموعة من الشبان يركضون ويلبسون ثيابا مخيفة ويحملون سيوفا في أيديهم، خلال تصوير فيديو، بنية نشره على تطبيق “تيك توك”.

وتفصيلاً، وقعت المأساة بينما كان الطفل يلعب في منطقة قريبة من منزله وشاهد شابين وشابتين، يرتدون أقنعة مرعبة وملابس سوداء، يحملون السيوف، وبدأوا بتمثيل مشهد مرعب لنشره على حساباتهم عبر تطبيق “تيك توك”.

وأوضح الطبيب الشرعي أنه لا وجود أي كدمات أو ضربات أو أي علامة في جسد الطفل، بل هناك فقط خدش صغير على أنفه طفيف وسطحي.

ومن جانبه، أكد أن ما جرى هو حادث عرضي، وبما أن لديه على الأرجح مشكلة في القلب وإن لم تكن مشخصة، فقد أدت إلى توقف القلب.

والجدير بالذكر أن والد الطفل حيدر تقدم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه.