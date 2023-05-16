تعرض أحد رجال الأعمال للابتزاز ولكنه رفض الرضوخ والوقوع في الفخ الذي نصبه له اثنان من وكلائه، وأبى دفع 13 مليون ريال لهما، مفضلاً التوجُّه للجهات المختصة والإبلاغ عنهما.

وكشفت التفاصيل أن الوكيلَين خانا الأمانة، وأنتجا مقاطع فيديو مرئية مفبركة لرجل الأعمال، وهدداه بمساعدة شخص ثالث من جنسية عربية بنشرها في وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم يدفع لهما تلك المبالغ الطائلة.

وأقدم رجل الأعمال على التصرف الصحيح، وهو التوجه إلى قسم شرطة المنتزهات بمحافظة جدة، والإبلاغ عنهم، وعلى الفور بدأت النيابة العامة بمحافظة جدة في إجراء التحقيق في هذه القضية.

ومن جانبه، أكد القاضي السابق والمستشار القانوني بشركة ثقتي للمحاماة، عبدالله بن رشيد الشمري، أن النيابة العامة تحظر السلوكيات كافة المنطوية على الابتزاز، وتشمل ما اقترن منها بجريمة معلوماتية، عن طريق التهديد أو الإكراه المعنوي بكشف أسرار أو معلومات خاصة؛ للحصول على مكاسب مادية أو معنوية.

وأفاد بأن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار معالي النائب العام رقم (1)، وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٢هـ، البند أولاً، الفقرة رقم (٢٣)”.