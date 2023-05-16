يضم السوق السعودي للسيارات العديد من الطرازات القوية والمنوعة، ومنها السيارة فيراري SF90 Stradale، والتي تتمتع بمحرك 4000 سي سي، 8 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 986 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 800 نيوتن/متر، إضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 340 كم/ساعة.

وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية، بينما يبلغ سعرها في السوق السعودي بـ 2,090,000 ريال، بينما تقدم شركة لامبورجيني نسختها افنتادور موديل 2023 بسعر يبدأ من 2 ميلون و 178 الف ريال.

وتستمد تلك النسخة قوتها من محرك سعة 6500 سي سي، بقوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، ومن طرازات ماكلارين الخارقة هي النسخة 765LT موديل 2023، والتي تقدم بسعر يبلغ مليون و 685 الف ريال.

ويمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، وتضم السيارة محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة، بينما جاءت شركة فيراري عبر نسختها 296 GTB والتي في امكانها الوصول من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية.

وتستخدم تلك السيارة محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 819 حصانا، و 740 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة، مع سعر يبلغ 1,393,845 ريال، أما النسخة الاسرع بين القائمة المقدمة هي سيارة بوجاتي تشيرون، والتي تستطيع التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية.

وتمتلك محرك بسعة 8000 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 440 كم/ساعة، وبسعر يقدر بـ 14,350,000 ريال.