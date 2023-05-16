روى نايف الربياوي مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية في ينبع، قصة “الخيمة الملكية” التي أهدتها ملكة بريطانيا الملكة اليزابيث إلى الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في عام 1979مـ.
وقال الربياوي، خلال حديثه على قناة العربية:” تبدأ فصول القصة عندما أُهديت الخيمة الملكية للملك خالد رحمه الله، من ملكة بريطانيا اليزابيث، في مناسبة وضع حجر الأساس بمدينة ينبع الصناعية عام ١٩٧٩ م .”
وأضاف:” أنه خلال السنوات الطويلة لهذا المبنى يتم الاستفادة من الخيمة الملكية بإقامة الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية، والزيارات المتنوعة وإقامة الفعاليات والمؤتمرات .”
ما هي قصة "الخيمة الملكية" التي أهدتها ملكة #بريطانيا #الملكة_اليزابيث إلى #الملك_خالد في عام 1979؟
عبر:@altaley pic.twitter.com/G9hOtVNxZ3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 15, 2023
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