روى نايف الربياوي مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية في ينبع، قصة “الخيمة الملكية” التي أهدتها ملكة ⁧‫بريطانيا‬⁩ ⁧‫الملكة اليزابيث‬⁩ إلى ⁧‫الملك خالد‬⁩ بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في عام 1979مـ.

وقال الربياوي، خلال حديثه على قناة العربية:” تبدأ فصول القصة عندما أُهديت الخيمة الملكية للملك خالد رحمه الله، من ملكة بريطانيا اليزابيث، في مناسبة وضع حجر الأساس بمدينة ينبع الصناعية عام ١٩٧٩ م .”

وأضاف:” أنه خلال السنوات الطويلة لهذا المبنى يتم الاستفادة من الخيمة الملكية بإقامة الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية، والزيارات المتنوعة وإقامة الفعاليات والمؤتمرات .”