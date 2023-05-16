أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تحظى بإشراف ومتابعة لحظية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لافتًا أنها مستمرة حتى تحقق أهدافها .
وقال بن سعود في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر:” أن البلاغات تعامل بكل سرية واحترافية بحيث لا يلحق المبلغ أي مسائلة، وللمحافظة أيضًا على سرية بياناته.”
وأفاد بأن مكافحة المخدرات ورجالها يحظون بدعم كامل من سمو ولي العهد محمد بن سلمان، لافتًا أن الحملة ستحقق أهدافها بالقضاء على آفة المخدرات .
📹 الأمير عبدالعزيز بن سعود : الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تحظى بإشراف ومتابعة لحظية من سمو ولي العهد حفظه الله ، وهي مستمرة حتى تحقق أهدافها . pic.twitter.com/zzifye1sJT
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 16, 2023
بعيدا عن كل موضوع
لا تسألوني
فقد خرست
وإن سألتم
لا أجيب
فقد أرتعدت كل الأطراف
بعد تعب وإرهاق ثم إعياء
كل شيء،تعطل
مثل ما تقول
ربيع من بعد خريف
جاء،يمحو كل الفصول
كانت كل الورود شائكة
عناق حار بعده فراق
ما قيمة اللقاء،إن كان الفراق أبلغ وأوجع وأفجع
عدوني مع الموتى الأحياء
وزوروا قبري .. إنه ذلك الواقف على رجليه
ذلك المغمض عينيه
عن الأذى والضيم وجور السنين بعد الإفك والفرم
بمفرمة الواقع وجبروت الموقع
إنها لظى ليست حارقة لكنها مرهقة
هل رأيتم ميتا يسير بين الأحياء،
الله يقويكم يا صاحب السمو و تجتثون هؤلاء الشرذمة من مروجي و مهربي المخدرات و تقطعون دابرهم 🤲😤🤲