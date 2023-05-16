أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تحظى بإشراف ومتابعة لحظية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، لافتًا أنها مستمرة حتى تحقق أهدافها .

وقال بن سعود في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر:” أن البلاغات تعامل بكل سرية واحترافية بحيث لا يلحق المبلغ أي مسائلة، وللمحافظة أيضًا على سرية بياناته.”

وأفاد بأن مكافحة المخدرات ورجالها يحظون بدعم كامل من سمو ولي العهد محمد بن سلمان، لافتًا أن الحملة ستحقق أهدافها بالقضاء على آفة المخدرات .