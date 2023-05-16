أكد الإعلامي الرياضي محمد الناصر أن نادي الشباب في المنعطفات الأخيرة يفقد المنافسة، قائلاً إن عدم حصول الشباب للرخصة الآسيوية هو تأكيد لفشل الإدارة.

وقال الناصر : التصريح العريض لنادي الشباب أن قلة الدعم المالي أعتقد أن هناك أندية حصلت على الرخصة الآسيوية ليست أقل ماليا من الدعم الموجود في الشباب “.

وأضاف” الشباب لم يحقق بطولات النفس القصير ولا حقق الدوري والآن لم يحقق الرخصة الآسيوية “.