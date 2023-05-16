أكد أستاذ قسم الفقه في جامعة القصيم، الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني، أنه يجيب أن يفي الشخص بالوعد إذا أدخل الموعود في ورطة.

وقال السحيباني، خلال مقابلة على قناة الرسالة :” أن الوفاء بالوعد من الصفات الحميدة والنبيلة لدى الرجل لذلك يستحب الوفاء بالوعود لأنها من الصفات النبيلة المحببة.”

وأضاف:” أن الوفاء من المندوبات فإذا لم يقع الموعود في ورطة فلا حكم عليه، ولكن إذا تضرر الموعود بعدم الوفاء بالوعد هنا يجب على الشخص تنفيذ ما وعد به لرفع الضرر والأذى .”

وجاء ذلك التوضيح ردًا على شخص يستفسر هل يترتب على من خلف بوعده كفارة .