أكد أستاذ قسم الفقه في جامعة القصيم، الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني، أنه يجيب أن يفي الشخص بالوعد إذا أدخل الموعود في ورطة.
وقال السحيباني، خلال مقابلة على قناة الرسالة :” أن الوفاء بالوعد من الصفات الحميدة والنبيلة لدى الرجل لذلك يستحب الوفاء بالوعود لأنها من الصفات النبيلة المحببة.”
وأضاف:” أن الوفاء من المندوبات فإذا لم يقع الموعود في ورطة فلا حكم عليه، ولكن إذا تضرر الموعود بعدم الوفاء بالوعد هنا يجب على الشخص تنفيذ ما وعد به لرفع الضرر والأذى .”
وجاء ذلك التوضيح ردًا على شخص يستفسر هل يترتب على من خلف بوعده كفارة .
إطلاق الوعد على أمر ما ثم إخلافه.. هل يترتب عليه كفارة يمين؟
الشيخ د. عبدالله بن عمر السحيباني #يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/lnbV5lZiCP
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 15, 2023
الواعد ….. منافق و الموعود في مجموعة …… مآزق 😜😂😜
(من آيات المنافق الثلاث “إذا وعد أخلف”)
الواعد ….. منافق و الموعود في مجموعة …… مآزق 😜😂😜
(من آيات المنافق الثلاث “إذا وعد أخلف”)