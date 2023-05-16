أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز أن هناك غش في سوق الذهب، مبيناً أن أونصة الذهب التقليد تباع بـ7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات.
وقال عزوز :” الغش يأتي من المستهلك حيث يقدمون على بيع سبائك على أنها ذهبية وهي في الحقيقة مغلفة فقط”.
وأضاف ” لا يستطيع أي تاجر في ظل الرقابة الشديدة أن يغش في بيع الذهب، لا يتجرأ أي تاجر على هذا الفعل”.
فيديو | عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز: نعاني من الغش في سوق الذهب.. وأونصة الذهب التقليد تباع بـ7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات#الراصد pic.twitter.com/dyIU3vQCvV
— الراصد (@alraasd) May 15, 2023
هش وبش،وحتى لو تنش،اصحى تغش
كلام عزوز فيه كمية تناقضات تستفز القارئ 😤 مرة يقول هناك غش في سوق الذهب و مرة يقول هناك رقابة شديدة لا يمكن تاجر يتجرأ الغش في الذهب 😡 و بالنسبة للمستهلكين الذين يبيعون سبائك ذهب مغشوشة ليس لهذهِ القصة علاقة بتجار سوق الذهب و بكلامك هذا تروع المستهلك بلا حقائق 😤 عزوز غير عضويتك إلى عضوية سوق الأسماك و الربيان و الأستكوزااااااااا 😂😁😂