أكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة محمد عزوز أن هناك غش في سوق الذهب، مبيناً أن أونصة الذهب التقليد تباع بـ7000 ريال بينما قيمتها الحقيقية 5 ريالات.

وقال عزوز :” الغش يأتي من المستهلك حيث يقدمون على بيع سبائك على أنها ذهبية وهي في الحقيقة مغلفة فقط”.

وأضاف ” لا يستطيع أي تاجر في ظل الرقابة الشديدة أن يغش في بيع الذهب، لا يتجرأ أي تاجر على هذا الفعل”.