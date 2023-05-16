رثى الممثل فايز المالكي الفنان الراحل فهد الحيان، مشيدًا بأخلاقه ومبادئه واحترامه.

وقال المالكي : فايز الحيان لم يسئ لأحد خلال مسيرته الفنية، ووفاته أحدثت صدمة للشارع الفني.

وأضاف : كان عظيم لا غلط بأحد، ولا أساء لأحد، وكل ما وصل إليه بمجهوده، وتعبه.