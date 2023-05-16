رثى الممثل فايز المالكي الفنان الراحل فهد الحيان، مشيدًا بأخلاقه ومبادئه واحترامه.
وقال المالكي : فايز الحيان لم يسئ لأحد خلال مسيرته الفنية، ووفاته أحدثت صدمة للشارع الفني.
وأضاف : كان عظيم لا غلط بأحد، ولا أساء لأحد، وكل ما وصل إليه بمجهوده، وتعبه.
فيديو | الممثل فايز المالكي: #فهد_الحيان لم يسئ لأحد خلال مسيرته الفنية ووفاته أحدثت صدمة للشارع الفني#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/4OETb3q4lD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2023
ما ودي أدخل في النوايا وأساءة الظن ولكن حركات “مناحي” في كل زاوية من زوايا المجتمع توحي بأن لديه بصيص من النفاق و وميض من التملق 😂