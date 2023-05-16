قام مجلس الشورى بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتداول الأعضاء في الجلسة تقرير وزارة النقل وطالب الدكتور تركي مشهور العنزي الوزارة بدراسة إمكانية الاستفادة من استخدام الطائرات دون طيار في الخدمات اللوجستية في القطاع الصحي وقطاع البريد، وتنظيم الإطار التشريعي لاستخدامها بشكل أمن وفعال.

وأوضحت الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها أن حوادث سقوط المركبات من المناطق المرتفعة وحوادث الجمال ما زالت تتكرر، وخسارة الأرواح لم تعد مقبولة، وطالبت الوزارة بسرعة عمل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من خسائر الأرواح.

كما أكد محمد المزيد أهمية أن تدرس الوزارة فكرة إنشاء طرق خاصة للشاحنات بمحاذاة الطرق السريعة بين المناطق، إسوةً بما هو معمول به في بعض الدول.

وطالب أيضًا، الدكتور حسين الشريف وزارة النقل بإعادة تنظيم وضبط دخول الشاحنات للمدن في الأوقات المحددة لها من الجهات المختصة بحيث يكون دخولها على دفعات وبأعداد محددة تتناسب مع طاقة الطرق والكثافة المرورية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن مجلس الشورى، طالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتمويل تنفيذ مشاريع التأهيل والإحلال لمرافقها والأصول التابعة لها ومعالجة تعثر وتأخر تنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية في مدنها من خلال إصدار سندات حكومية.

وطالب المجلس أيضًا ضمن قرارة الهيئة بتقديم المزيد من الحوافز لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنفاق على البنى التحتية فيها.