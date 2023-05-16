تميل الأمهات إلى إهمال أولوياتهن أثناء رعاية أسرهن ، والبعض الآخر يتلاعب بحياة العمل أيضًا، بينما الاهتمام بصحتهن بنفس القدر من الأهمية خاصة عندما يبلغون سن الثلاثين ، حيث توجد العديد من الأمراض الشائعة والظروف الصحية التي قد يواجهونها في هذا العمر.

ومن بين هذه الأمراض: السكر ، زيادة الدهون، ارتفاع ضغط الدم، قضايا الصحة العقلية، قضايا الصحة الإنجابية، اضطرابات الدورة الشهرية، إلخ، كل هذه الحالات إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب قد تؤدي إلى أمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويجب تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والطعام يحتوي على دهون صحية، والانخراط في نشاط بدني منتظم للحفاظ على وزن صحي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وممارسة تقنيات إدارة الإجهاد مثل تمارين التنفس العميق.