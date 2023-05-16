كشفت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف (إدارية – هندسية – تقنية) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الخرج).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير فريق، مهندس تخطيط، مدير تسويق تجاري، مدير التدقيق الداخلي، محلل أمن وجودة، أخصائي استدامة، مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مشرف مبيعات، قائد فريق (نقل وخدمات لوجستية)، مدير إنتاج، منسق مكتب المساعدة.

وأشارت إلى أن المؤهلات المستهدفة: الدبلوم، البكالوريوس، بينما المزايا: رواتب تنافسية، مكافأة أداء تقديرية، بدل سكن، تغطية طبية، إجازات سنوية، مزايا أخرى، بينما التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الموقع الإلكتروني للتوظيف