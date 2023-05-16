أكد نادي تولوز، حامل لقب كأس فرنسا، على إيقاف لاعبه الدولي المغربي زكريا أبو خلال على خلفية تقرير نشره راديو مونت كارلو حول خلاف بين اللاعب والسيدة لورانس أريباجي، نائبة عمدة تولوز لشؤون الرياضة.

وترجع أحداث الواقعة لما بعد فوز تولوز بكأس فرنسا على حساب نانت نهاية الشهر الماضي، حيث كان الاحتفال بالفريق في مبنى بلدية تولوز، وأثناء كلمة المدرب فيليب مونتانييه.

وذكر راديو مونت كارلو، أن بعض لاعبي تولوز أحدثوا بعض الصخب بالاحتفال أثناء كلمة المدرب مونتانييه، وهو ما لم يعجب لورانس أريباجي التي طالبتهم بالهدوء، وهو ما جعل أبو خلال يرد عليها :”في منزلي، النساء لا تتحدث هكذا إلى الرجال”.

ولم يعجب رد أبو خلال نائبة العمدة لتطالب اللاعبين مجددا بالهدوء حيث ذكرتهم أنهم في مبنى رسمي تابع لبلدية تولوز، ولم ينتهِ الأمر عند ذلك، حيث طلب أبو خلال من أريباجي الاعتذار له بعدما واجهها مجددا خلال حفل عشاء البلدية للاحتفال بالفريق.

وأشارت التقارير، إلى أنه رغم أن أريباجي قللت من شأن الواقعة فإن نادي تولوز قرر إبعاء اللاعب الدولي المغربي عن التدريبات لحين التحقيق في ما وصفه بالادعاءات الخطيرة، فيما قالت تولوز في بيانه: “لن يتم الإدلاء بأي تصريحات أخرى عن الأمر لحين انتهاء التحقيق الداخلي”.

وعقبت أريباجي على الخلاف مع أبوخلال بأن الأمر “ليس قضية”، حيث أشارت إلى أن لاعبي الكرة عادة لا يحبون أن يطالبهم أحد بالصمت.