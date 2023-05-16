أفاد جيري كونولي عضو مجلس النواب الأمريكي بأن رجلاً يحمل مضرب بيسبول دخل إلى مكتبه في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، وطلب لقاءه، ومن ثم اعتدى على اثنين من موظفيه.

وأوضحت شرطة مدينة فيرفاكس بشمال فيرجينيا أنه تم القبض على مشتبه به وأن الضحايا يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.

وقال كونولي في بيان نُشر على تويتر:” أن الرجل دخل مكتبه المحلي صباح الإثنين وسأل عنه قبل “ارتكاب عمل عنيف” ضد اثنين من الموظفين.”

وأضاف: “أن التفكير في أن شخصًا ما سيستغل إمكانية الوصول إلى فريق عملي لارتكاب عمل عنيف هو أمر غير معقول ومدمّر.”