أوضح عبدالعزيز شقيق الفنان الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه قبل مغادرته الحياة، مؤكدًا أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.

وصرح شقيق فهد الحيان: “زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

وقال أن فهد الحيان قام بأداء العمرة قبل نهاية رمضان، وله أعمال خير كثيرة، من مساجد ومساعدة للمساكين، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحدث عن هذا الجانب الخفي من حياته، بحسب موقع “العربية.نت”.

وأكد أن شقيقه: “لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”، مختتمًا: “فهد وضع بصمته في قلوب محبيه عبر الابتسامة والأعمال الطيبة، وستتم الصلاة عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، طريق الحاير”.