قامت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بطرح تقنية جديدة كانت تختبرها لمدة طويلة لكافة مستخدمي هواتف “آيفون” الذكية.

وأفادت الشركة الأمريكية بأنها طرحت لكافة المستخدمين تقنية مزامنة هواتف “آيفون” مع نظام تشغيل “ويندوز 11″، التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي.

ويُذكر أن التقنية الجديدة تسمح بمزامنة المكالمات وجهات الاتصال والرسائل بما في ذلك دعم تقنية “آي ميسج” المحدود- بين آيفون والكمبيوتر الشخصي.

كما أن مايكروسوفت تدعم منذ فترة مزامنة أنظمة تشغيل “ويندوز” مع هواتف “أندرويد” منذ عام 2015، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعم هواتف “آيفون”.

ويتضمن رابط مزامنة هاتف “آيفون” على عديدٍ من القيود التي لا توجد في هواتف “أندرويد”، أولاً، على الرغم من أنه يدعم مزامنة iMessage، ولكنه لا يعمل مع الدردشات الجماعية أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو.