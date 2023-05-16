وثّق مقطع فيديو لأعلام الدول العربية وهي تزين طرقات ⁧‫مدينة جدة‬⁩ التي تستعد لاحتضان القمة العربية خلال الأيام المقبلة.

وأظهر المقطع الذي نشرته العربية، أعلام الدول العربية وهي تزين طرقات جدة استعدادًا لاحتضان القمة العربية الثانية والثلاثين والمقرر أن تُعقد في 19 مايو الجاري.

يُذكر أن تحديد موعد القمة العربية جاء عقب مشاورات قام بها أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية مع حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي رحبت بعقد القمة في التاريخ المشار إليه.