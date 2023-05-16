قام موظف في مجال تقنية المعلومات يقضي إجازة مرضية منذ عام 2008 بمقاضاة شركته، لعدم حصوله على زيادة في مرتّبه منذ ذلك الوقت.

واعتبر إيان كليفورد أنه كان ضحية للتمييز من قبل شركة عالمية، لأن مرتّبه لم تتم زيادته خلال الـ15 عاماً التي كان فيها خارج العمل.

ويتلقى الموظف أكثر من 54,000 جنيه إسترليني سنوياً ويضمن الحصول على المرتّب حتى يبلغ 65 عاماً، ما يعني أنه سيحصل على أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وتم رفض دعواه من قبل محكمة العمل في ريدينغ (بريطانيا)، حيث أخبره القاضي أنه حصل على «فائدة كبيرة جداً» و«معاملة تفضيلية».