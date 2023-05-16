طالب عضو الشورى، عبدالله الضراب، الهيئة تقويم التعليم والتدريب، بمراجعة مواعيد إجراء اختبارات التحصيلي لطلبة الثانوية بحيث لا تسبق الانتهاء من إكمال المناهج في الفصل الدراسي الثالث، ولا تؤثر على استعدادات الطلبة للاختبارات النهائية، ويكون هناك وقت كافي بين الاختبار الأول والثاني.

من جهته، طالب عضو الشورى، حسن الحازمي، بإيجاد الحلول العاجلة لانخفاض مستوى الأداء التعليمي وإتقان المهارات لدى نسبة عالية من الطلاب بحسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي تنفذها الهيئة.

يذكر أن المجلس طالب أيضا بدراسة إيجاد حلول للاستنزاف والاستغلال للدورات التدريبية لاختبار القدرات والتحصيلي، مطالبةًبإعطاء فرص أعلى لعدد هذه الاختبارات توزع على سنوات الثانوية كونها اختبارات مصيرية لتحديد مستقبلهم، مؤكدة أهمية تحقيق العدالة في مستوى نماذج الاختبار.