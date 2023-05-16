كشفت مصادر، أنه بحسب لائحة الاتحاد السعودي للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، فإن وصيف الدوري في هذه النسخة مشاركاً بمقعد ملحق في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

يأتي ذلك على أن تتجه باقي الفرق المشاركة مباشرة إلى دور المجموعات من البطولة القارية، بحسب الشرق الأوسط.

ووفقا لذلك فإن المشاركة للفيحاء بصفته بطلاً لكأس الملك في الموسم الماضي، وكذلك الهلال الفائز بكأس الملك للموسم الحالي وبطل الدوري السعودي في النسخة الماضية، بالإضافة إلى الاتحاد في حال فاز بلقب الدوري هذا الموسم والنصر في حال نال وصافة الدوري أو العكس.