قال أحد سكان ضاحية خزام،محمد المطيري، أنه استلم وحدته السكنية في الموعد المحدد قبل 6شهور، ووجد المبنى فاق توقعاته.
وأكد أنهم حصلوا على خدمات كبيرة جدا، مقدما الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لقناة “الإخبارية”.
وأضاف أن جميع الخدمات مكتملة حيث تجاوزت المسكن لتصل إلى مجتمع حيوي، مشيدا بالبنية التحتية الجيدة.
فيديو | أحد سكان ضاحية خزام: استلمت وحدتي السكنية في الموعد المحدد وجميع الخدمات مكتملة حيث تجاوزت المسكن لتصل إلى مجتمع حيوي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wLYyxlOtX8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2023
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