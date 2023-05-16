قال أحد سكان ضاحية خزام،محمد المطيري، أنه استلم وحدته السكنية في الموعد المحدد قبل 6شهور، ووجد المبنى فاق توقعاته.

وأكد أنهم حصلوا على خدمات كبيرة جدا، مقدما الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن جميع الخدمات مكتملة حيث تجاوزت المسكن لتصل إلى مجتمع حيوي، مشيدا بالبنية التحتية الجيدة.