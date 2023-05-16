جمعت المملكة جمعت 6 مليارات دولار، أمس الإثنين، من بيع صكوك دولية، على شريحتين قيمة كل منهما 3 مليارات دولار لأجل ست سنوات ولأجل عشر سنوات.

وباعت المملكة باعت شريحة الست سنوات بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لـ”العربية”.

وباعت المملكة شريحة العشر سنوات بعلاوة 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الذي حددته أمس الاثنين، في ظل الطلب القوي من مستثمرين، ومن المقرر أن تُستخدم عائدات البيع لأغراض الميزانية العامة المحلية.