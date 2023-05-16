علق وزير السياحة أحمد الخطيب ، على ما نشره اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مغادرته للمملكة عقب قضائه إجازة لمدة يومين زار فيها الدرعية التاريخية.

وقال “الخطيب” : يسرني أن أرى تراثنا العريق يجذب الزوار من حول العالم، وأسعدتني أيضاً زيارة ميسي وعائلته لـ الدرعية ونقلهم لتجربتهم المثرية لأكثر من 460 مليون متابع في حسابه، وأدعو كافة الزوار من حول العالم لزيارة السعودية واستكشاف تجاربها المذهلة .

وكان ميسي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الصور التي التقطها وعائلته في المملكة وعلق عليها بقوله : “ذكرى رائعة أمضيت يومًا مثيرًا في استكشاف الدرعية مع عائلتي، مسقط رأس الدولة السعودية وموطن 300 عام من التاريخ”.