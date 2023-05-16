أثارت مشاهد مروعة لكلب صغير يحترق، وهو يدور حول نفسه متألما، محاولاً إطفاء النار التي أشعلها بجسده الصغير صاحبه، غضباً بين العديد من اللبنانيين، وخصوصا ناشطي البيئة وحماية الحيوانات.

وطالب العديد منهم خلال اليومين الماضيين القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه، عبر نشره الفيديو على حساباته على مواقع التواصل.

فيما حث آخرون القضاء على معاقبة أهل الفتى، معتبرين أنهم مسؤولون عن تصرفه بتلك الطريقة.

وقالت جينا نحفاوي، الناشطة البيئية المعروفة لبنانياً أن الفتى أكد لها في محادثة خاصة بينهما عبر واتساب أنه يملك العديد من الكلاب، وأنه أحرق الجرو لأنه أزعجه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف المعتدي في محافظة بعلبك شرق البلاد، بعدما كان متواريا عن الأنظار، وأحيل الفتى البالغ من العمر 15 عاما إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه.