ضم زلاتان إبراهيموفيتش سيارة جديدة إلى أسطول سياراته الفارهة، وهذه المرة سيارة فيراري لا يستطيع شراءها سوى قلة حول العالم.

وشوهد إبراهيموفيتش يجول شوارع ميلانو بسيارة “فيراري دايتونا SP3″، وهي واحدة من أجمل سيارات الشركة في السنوات الأخيرة.

وتعد تلك السيارة حصرية للغاية، لدرجة أن شركة “فيراري” نفسها هي التي تقرر ما إذا كان المشتري “يستحق” الحصول عليها.

وتنتمي هذه السيارة الخارقة إلى سلسلة “Icona” من “فيراري”، والتي تعني “الأيقونية” وصنعت تكريما لسيارة Daytona SP3 .

ومن شروط الشركة أن يكون المشتري قد اقتنى سيارة من نوع “فيراري” من قبل، وفي حالة اللاعب، فقد كان بالفعل يقود سيارة “فيراري إنزو” في برشلونة.

وتأتي تلك السيارة بمحرك V12 من F12 Competizione، أي بدون توربو أو تهجين، لكن تم تحسينه، تصل سرعتها إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 2.85 ثانية.

