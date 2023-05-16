تمكن الطالب عبدالله العتيبي الحاصل على الميدالية الذهبية في مجال البيئة بمعرض آيتكس من اختراع طلاء ثابت محفز ضوئيًا مضاد للبكتيريا.

وذكر الطالب بإدارة التعليم بمحافظة الخرج أنه بدأ مشروعه منذ 14 شهرا، مشيرا أن الطلاء بمجرد أن يتعرض للضوء تخرج منه تفاعلات كيميائية تقضي على الفيروسات والبكتيريا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

من جهته، تخترع سعد الصغير، الحاصل على الميدالية الفضية في علم وهندسة المواد بمعرض آيتكس 2023 مادة قادرة على إنتاج الهيدروجين والاكسجين من الماء، مشيرا إلى أن هذه المادة مصنوعة من مواد موجودة بالطبيعة وسعرها منخفض.

وذكر نواف العقل، الحاصل على الميدالية الذهبية في علوم البيئة بمعرض آيتكس أن اختراعه يساعد في إنتاج الهيدروجين الكهروضوئي بكميات كبيرة بواسطة استخدام مواد أصيلة عالية الكفاءة وبسعر منخفض.