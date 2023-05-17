ابنة فهد الحيان: توقف قلبه مرتين قبل أن يفارق الحياة وتشهد

روت رغد فهد الحيان اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أنه كان يشعر بأنه راحل عن الحياة.

وقالت ابنه فهد الحيان: “خلال الأيام الماضية كثرت جلساتنا مع بعضنا، وكأنه كان يحس بأنه سيفارقنا، حتى إنه خلال جلساتنا يأتي بسيرة الموت، وكنا نقول له بعد عمر طويل، إلا أنه كان يطمئنا ويحاول تهدئتنا”، بحسب العربية.

وأضافت: “الليلة السابقة لوفاته كان في المكتب للعمل ولم يعد للمنزل، وفي الصباح جاء هاتف من عمال المكتب وأبلغ والدتي أن والدي تعب وتم نقله للمستشفى، وقد توقف قلبه مرتين قبل أن يفارق الحياة على فترة العصر”.

وتابعت: “أطمئن كل محبيه، الحمد لله شاهدته وهو متشهد ورافع أصبعه ومبتسم، وكأنه نايم، مثل ما أنا ارتحت بشوفته أود أن ترتاحوا”.

وتوفي فهد الحيان أمس الاثنين، بسكتة قلبية، عن عمر ناهز 52 عاماً، في خبر أحزن الوسط الفني

اقرأ أيضا