وجه البروفيسور واستشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، نصائح للأسر للتعامل مع الابن المراهق لحمايته من الإدمان، بإشباع رغبته في التغيير من خلال تلبية الرغبات المباحة.

وقال الاستشاري أن سن المراهقة معروف بحب التجربة والتغيير الذي يصبح جزءًا من نمو المراهق الذي يقع في أخطاء سيكون عدم معرفة الأسرة بكيفية التعامل معها خطأ أكبر، مبينا أن تجريب المخدرات ألف خطأ لكن حال وقوع المراهق في ذلك يجب على الأسرة أن تعد ما حدث خطأ سلوكيًا وتتعامل مع ذلك الخطأ على ذلك الأساس.

وأضاف أن المراهق يعاند ويحب أن يشعر بالتفرد والتميز، مشيرًا إلى أن حالات المراهقين التي شخصها تبين له أن المسؤولية فيها تكون على أسرهم، مشيرا إلى أنه يوجد جهل في التعامل مع المراهقين، بينما تكون الوقاية من الإدمان بتشجيع التغيير بأمور مقبولة بدلًا من أن يلجأ المراهق لإشباع الحاجة إلى التغيير بأمور غير مقبولة.