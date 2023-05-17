أوضح حساب المواطن شرطًا هامًّا بشأن الآيبان، بضرورة أن يكون مرتبطًا باسم المستفيد الرئيسي، مقدم الطلب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قالت السائلة: إنها ليس سعودية، ومطلقة، ولديها طفلة عمرها سنتان، وسجلت في حساب المواطن، لكنها تواجه مشكلة في التأهيل، فيما نصحها البعض بفتح حساب بنكي باسم طفلتها، فهل ذلك صحيح؟

ورد حساب المواطن على السائلة قائلا: لابد أن يكون الآيبان البنكي مرتبطًا باسم المستفيد الرئيسي- المتقدم بالطلب-، وفي حال تم تقديم الطلب قبل 10 مايو سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حساب المستفيد الرئيسي- دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو.